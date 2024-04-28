Астролог принцессы Дианы назвал самого сложного ребенка в королевской семье Астролог: Кейт Миддлтон трудно ладить с младшим сыном Луи

Фото: Patrick van Katwijk/Dutch Photo Press/Global Look Press

Принц Луи

Игривое и дерзкое поведение младшего сына Кейт Миддлтон прописано в его гороскопе, рассказала астролог принцессы Дианы Дебби Фрэнк изданию Hello. По ее словам, принцессе Уэльской трудно ладить с Луи из-за его нежелания подчиняться королевским протоколам.

Специалист пояснила, что мальчик родился под знаком Тельца, как и его сестра Шарлотта и прабабушка Елизавета II, однако он не вполне соответствует характеристикам этого знака. Отмечается, что Луи не склонен подчиняться правилам, а потому каждое его появление на публике сопровождается эксцентричным поведением. В свою очередь Миддлтон слишком дисциплинированна, чтобы терпеть выходки младшего сына, но общественность его любит за эпатаж.

Он нравится публике, хотя и нарушает королевский стереотип. Очаровательный и обаятельный, его легко прощать, а его личность привлекает много внимания, — отмечает Фрэнк.

Принц Уильям вместе с супругой накануне отпраздновали шестилетие младшего сына Луи. Принцесса Уэльская лично для соцсетей сделала фотографию наследника на территории семейного коттеджа Adelaide. По словам бывшего дворецкого короля Карла III Гранта Хэрролда, принцесса Уэльская, несмотря на курс химиотерапии, позаботилась о том, чтобы вечеринка по случаю дня рождения наследника была не хуже, чем в прошлые годы.