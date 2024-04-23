Кейт Миддлтон порадовала поклонников в день рождения принца Луи Кейт Миддлтон поделилась редким фото младшего сына Луи

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон опубликовала новую фотографию младшего сына Луи на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Снимок она сделала в честь 6-летия мальчика.

На фото наследник венценосной семьи предстал в синих шортах и белой рубашке в клетку. Он лежит на бежевом пледе и с улыбкой смотрит в камеру. Чета поблагодарила поклонников за теплые слова в комментариях.

С шестилетием, принц Луи! Спасибо за все добрые пожелания сегодня, — сказано в подписи к фото.

Ранее Миддлтон впервые вышла на связь после новостей о ее онкологическом заболевании. Она написала в соцсетях пост с соболезнованиями в адрес родственников погибших в поножовщине, которая произошла в торговом центре Сиднея. Реакция членов королевского семейства на трагические события связана с тем, что Австралия является одним из 15 государств Содружества наций. Официально их возглавляет король Великобритании.

До этого сообщалось, что Миддлтон была вынуждена публично рассказать об онкологии из-за утечки медицинской информации и угрозы ее обнародования. Сотрудники Кенсингтонского дворца поспешили опубликовать видеообращение принцессы Уэльской с описанием ее лечения от рака, чтобы опередить СМИ.