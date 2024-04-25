Галкин подал жалобу из-за отказа исключить его из реестра иноагентов

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подал кассационную жалобу в суд из-за отказа исключить его из реестра иноагентов, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы. Известно, что летом прошлого года Замоскворецкий суд поддержал сторону Минюста, который посчитал нецелесообразным «удаление» артиста из списка. Теперь жалобу шоумена рассмотрит Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Подана кассационная жалоба по гражданскому административному делу Галкина М.А, — говорится в сообщении.

Ранее певица Алла Пугачева впервые в публичном поле высказалась о возможном присвоении ей статуса иноагента и лишении имущества. Примадонна заявила, что с интересом наблюдает за тем, как враги пишут ей потрясающую биографию.

По мнению певицы, все происходящее можно назвать не иначе чем драмой жизни. Пугачева отметила, что ее завораживает сама история, а не вещи. В связи с этим она призналась, что не боится получить статус иноагента или потерять недвижимость в России. Исполнительница также заверила, что все прозвучавшие в ее адрес угрозы ей безразличны.