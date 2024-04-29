«Самоочищение общества»: военкор определил участь поджигателей вертолета Военкор Коц: поджигателям вертолета в Москве грозит до 20 лет тюрьмы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поджигателям вертолета на аэродроме Остафьево в Москве грозит до 20 лет тюрьмы, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Происходящее он назвал «самоочищением общества» от предателей. По его словам, таким людям в любом случае придется расплачиваться за свои поступки.

Думали, весело и увлекательно поиграют в задания в Телеграме. Приключения, конспирация, адреналин! А за это еще и платят! Но и расплачиваться придется. Часть 2 статьи 205 — до 20 лет. Самоочищение общества от амеб и предателей продолжается успешно, — написал Коц.

Военкор уточнил, что силовиками понадобилось всего несколько дней, чтобы вычислить и задержать виновных. Он добавил, что подожгли они не военную машину, а пожарный борт. Технику такого вида привлекали к тушению пожара в «Крокус Сити Холле».

Ранее СМИ сообщали о поджоге неизвестными вертолета на аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы. Во время инцидента воздушное судно находилось на стоянке в чехле. Следователями было возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.