На юго-западе Москвы подпалили вертолет После поджога вертолета на аэродроме Остафьево завели уголовное дело

На аэродроме Остафьево на юго-западе Москвы неизвестные подожгли вертолет, пишет РБК со ссылкой на источник. Воздушное судно принадлежит ГКУ «Московский авиационный центр». Во время поджога оно стояло стоянке в чехле. Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Неизвестными лицами был совершен поджог вертолета. В 03:09 по Москве на месте работали две спасательные машины аэропорта Остафьево, площадь возгорания — примерно 30 квадратных метров, — рассказал собеседник издания.

Пожар случился в ночь на 26 апреля на стоянке «Северная». Рядом с вертолетом после тушения нашли пять стеклянных и одну пластиковую бутылки, предварительно, с горючим, сумку для сменной обуви, пару перчаток и обрывки колючей проволоки. Отмечается, что в Западном управлении Следственного комитета на транспорте РФ не стали комментировать ЧП на аэродроме.

Ранее в Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а также ранее пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Во время допросов выяснилось, что ребята действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях.