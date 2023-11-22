Двух российских подростков арестовали за диверсию на ж/д станции В Тюменской области арестовали двух подростков за поджог на ж/д станции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюменской области арестовали двух подростков по факту диверсии на железнодорожной станции, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ. По данным следствия, несовершеннолетние подожгли локомотив, а также ранее пытались совершить поджог трех релейных шкафов.

Следствием установлено, что 17 ноября 2023 года подростки на территории железнодорожной станции Тюмень Свердловской железной дороги совершили поджог локомотива. 1 ноября 2023 года на перегоне Утяшево — Тюмень Свердловской железной дороги указанные лица пытались совершить поджог трех релейных шкафов. Однако свой преступный умысел не смогли довести до конца по не зависящим от них обстоятельствам, — говорится в сообщении.

Во время допросов выяснилось, что подростки действовали по указанию лиц, с которыми они познакомились в социальных сетях. Неизвестные обещали выплатить несовершеннолетним денежное вознаграждение за совершение поджогов.

В Ульяновской области ранее школьник пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Подросток получил задание от украинских спецслужб, которые угрожали расправиться с его семьей. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества, совершенного путем поджога.