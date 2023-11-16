Школьник пытался совершить диверсию на ж/д в Ульяновской области Baza: школьник пытался поджечь релейный шкаф в Ульяновской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Школьник из Ульяновской области попытался поджечь релейный шкаф на железной дороге, сообщает Telegram-канал Baza. Ребенок рассказал, что получил задание от украинских спецслужб, которые угрожали убить его семью. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».

Канал отмечает, что 12 ноября машинист поезда заметил постороннего у батарейного и релейного шкафов. На место прибыли оперативники, они обнаружили облитое горючей жидкостью оборудование, а рядом со шкафом лежала пустая бутылка и коробка спичек. Канал добавляет, что релейный шкаф не сгорел. Злоумышленника нашли через три дня, им оказался 12-летний ученик местной гимназии.

Ранее пресс-служба Горьковской железной дороги сообщила, что неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Дзержинске, из-за этого задержали два пассажирских поезда. Возгорание на станции зафиксировали ночью 15 ноября около 00:20 мск.

По информации Telegram-канала SHOT, ночью неизвестный пробрался к путям в районе Вокзальной улицы и поджег два релейных шкафа, отвечающих за работу входного светофора на станции. В результате на 14 минут задержали поезд, следовавший маршрутом Нижний Новгород — Москва, еще на пять минут задержали «Ласточку», ехавшую в обратном направлении, и на 10 минут позже прибыл товарный поезд. В настоящее время правоохранители ищут поджигателя.