Поезд в Москву и «Ласточку» задержали из-за поджога на станции в Дзержинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестные подожгли релейные шкафы на железнодорожной станции в Дзержинске, из-за этого задержали два пассажирских поезда, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги. Возгорание на станции Дзержинск зафиксировали ночью 15 ноября около 00:20 мск.

В связи с происшествием были задержаны пассажирские поезда № 35 сообщением Нижний Новгород — Москва на 17 минут и № 722 «Ласточка» сообщением Москва — Нижний Новгород на 13 минут, — сообщили в ГЖД.

По информации Telegram-канала SHOT, ночью неизвестный пробрался к путям в районе Вокзальной улицы и поджег два релейных шкафа, отвечающих за работу входного светофора на станции. Как сообщает SHOT, в результате на 14 минут задержали поезд, следовавший маршрутом Нижний Новгород — Москва, еще на 5 минут задержали «Ласточку», ехавшую в обратном направлении, и на 10 минут позже прибыл товарный поезд.

По данным канала, поджигателя разыскивает полиция. SHOT пишет, что в этом районе много камер, поэтому мало шансов остаться незамеченным.

Издание NN.RU сообщает, что оборудование подожгли на 407-м км Горьковской ЖД, неподалеку от станции Дзержинск. Пламя охватило два «квадрата», огонь потушили до приезда спасателей. По данным NN.RU, на месте ЧП нашли бутылки с зажигательной смесью. Издание пишет, что камер в зоне возгорания нет. По его информации, после задержек движение поездов на ГЖД было восстановлено и в настоящий момент осуществляется в соответствии со штатным расписанием.

14 ноября в Подмосковье метропоезд «Москва-2020» сошел с рельсов во время испытаний на путях Мытищинского машиностроительного завода. Telegram-канал «Москва с огоньком» сообщал, что состав пробил тупиковую призму. На кадрах с места видно «Москву-2020», сошедшую с ж/д путей.