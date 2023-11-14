Метропоезд «Москва-2020» во время испытаний предпочел траву рельсам Метропоезд «Москва-2020» сошел с рельсов во время испытательного маршрута

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Метропоезд «Москва-2020»

В Мытищах метропоезд «Москва-2020» проходил испытание на железнодорожных путях Мытищинского машиностроительного завода и сошел с рельсов, сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком». По его данным, состав пробил тупиковую призму, что стало причиной схода поезда с рельсов. В Сети появились фотокадры, на которых видно, как состав находится на траве в нескольких метрах от ж/д путей.

Ранее сообщалось, что две секции грузового поезда сошли с рельсов на севере Бурятии. Инцидент произошел на 1069-м км БАМа между Нижнеангарском и Северобайкальском. В связи с инцидентом руководство ВСЖД организовало комиссию по расследованию всех причин и обстоятельств ЧП.

До этого девять вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей в Алданском районе Якутии. В результате происшествия было повреждено 200 метров шпал. О прочих разрушениях и пострадавших не сообщалось. В связи с крушением вагонов движение на ж/д ветке было приостановлено.

В августе пассажирский поезд «Хазара Экспресс» сошел с рельсов в пакистанской провинции Синд, расположенной на юге страны. Жертвами крушения стали 22 человека, еще 50 человек получили ранения. Движение поездов во внутренние районы провинции и обратно было приостановлено.