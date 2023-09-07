Девять вагонов поезда сошли с ж/д путей в Якутии и перекрыли движение

Фото: МЧС РФ

Девять вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей в Алданском районе Якутии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. В ведомстве уточнили, что в результате происшествия было повреждено 200 метров шпал. О прочих разрушениях и пострадавших не сообщается. В связи с крушением вагонов движение на ж/д ветке было приостановлено.

В Алданском районе с рельсов сошли девять вагонов, в том числе три цистерны с дизельным топливом. 44 вагона с тепловозом, которые находились в передней части состава, отцеплены и направлены в поселок Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района. На месте остаются 12 вагонов, из них три на рельсах и девять опрокинутых. Организована перекачка топлива из цистерн и подъем вагонов. Повреждено 200 м железнодорожных шпал, рельсы не повреждены, — говорится в сообщении МЧС.

Как уточнила в Telegram пресс-служба АК «Железные дороги Якутии», причина схода вагонов не связана с техническим состоянием железнодорожных путей и поезда. По данным организации, инцидент мог произойти из-за нарушения технических условий погрузки на открытом подвижном составе.

В августе пассажирский поезд «Хазара Экспресс» сошел с рельсов в пакистанской провинции Синд, расположенной на юге страны. Жертвами крушения стали 22 человека, еще 50 человек получили ранения. Движение поездов во внутренние районы провинции и обратно было приостановлено.