https://static.news.ru/photo/aa90f326-3def-11ea-9932-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Колчин Фото: dimakolchin/instagram.com

Бывший участник КВН Дмитрий Колчин прокомментировал для NEWS.ru ситуацию с возможным возбуждением уголовного дела в отношении телеведущего Ивана Урганта.

Я могу сказать, что отношение к шуткам — это тоже определенная черта. То есть, есть человек, который ставит свой внутренний редактор на какие-то темы, а есть человек, который слышит эти шутки и тоже ставит свой личный внутренний редактор на эти же темы, — сказал Колчин.

По его мнению, очень просто обвинить комика, который шутит на неприятные для кого-то темы. Кроме того, экс-участник КВН считает, что, включая юмористическую передачу, нужно быть толерантнее к контенту.

Активисты опубликовали петицию на сайте CitizenGo, в которой потребовали снять с сетки вещания программу «Вечерний Ургант» как оскорбляющую чувства верующих. В настоящее время петицию подписали более 24 тысяч человек.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Николай Земцов направил генеральному прокурору Игорю Краснову запрос, в котором предложил возбудить в отношении Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства верующих.