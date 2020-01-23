Бывший участник КВН Дмитрий Колчин прокомментировал для NEWS.ru ситуацию с возможным возбуждением уголовного дела в отношении телеведущего Ивана Урганта.
Я могу сказать, что отношение к шуткам — это тоже определенная черта. То есть, есть человек, который ставит свой внутренний редактор на какие-то темы, а есть человек, который слышит эти шутки и тоже ставит свой личный внутренний редактор на эти же темы, — сказал Колчин.
По его мнению, очень просто обвинить комика, который шутит на неприятные для кого-то темы. Кроме того, экс-участник КВН считает, что, включая юмористическую передачу, нужно быть толерантнее к контенту.
Активисты
Как ранее писал NEWS.ru, депутат Государственной думы Николай Земцов направил генеральному прокурору Игорю Краснову запрос, в котором предложил возбудить в отношении Ивана Урганта уголовное дело из-за посягательства на религиозные чувства верующих.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен