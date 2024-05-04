Кологривый, жизнь в США, черный квадрат: где сейчас актриса Наталья Бардо

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Наталья Бардо

Актриса Наталья Бардо известна ролями в сериалах «Барвиха», «Улетный экипаж» и «Бабушка легкого поведения». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталья Бардо

Наталья Бардо родилась 5 апреля 1988 года в Москве. Она окончила столичный Международный банковский институт и Щукинское училище.

Дебют артистки в кино состоялся в 14-летнем возрасте в картине «Пушкин. Последняя дуэль». Затем Бардо играла эпизодические роли в сериалах «Проклятый рай», «Стройбатя». Известность пришла к актрисе после выхода ленты «Золотые. Барвиха-2», где она сыграла главную роль.

Также артистка снималась в картинах «Вероника. Потерянное счастье», «Последний рубеж», «Бабушка легкого поведения», «Улетный экипаж», «Девушки с Макаровым». Карьеру актрисы Наталья Бардо совмещала с записью синглов и работой на телевидении, в частности, вела программу «Миллион на мечту».

Зачем Бардо участвовала в шоу «Дом-2»

Наталья Бардо в 2007 году, будучи студенткой экономического вуза, приняла участие в телепроекте «Дом-2». На проекте она провела около четырех месяцев, строила отношения с участником реалити Антоном Бородиным, пока он не покинул проект.

Позднее она начала ходить на свидания с другими участниками шоу, но покинула шоу. Согласно слухам, у нее появился поклонник за периметром проекта. Позднее Бардо объяснила свое участие в «Доме-2» желанием заработать необходимую сумму для лечения отца.

Что известно о личной жизни Натальи Бардо

Наталья Бардо в 18 лет начала строить отношения с предпринимателем Сергеем Русаковым, который был старшее ее на 20 лет. В 2009 году пара сыграла свадьбу на Мальдивах, однако брак распался спустя три года из-за занятости актрисы на съемках. Как пишут СМИ, супруги расстались во время отдыха в Таиланде, когда во время ссоры разгромили виллу. На развод и решение вопросов с имуществом потребовалось два года.

В 2015 году стало известно об отношениях Натальи Бардо с режиссером Марюсом Вайсбергом. В 2016 году артистка переехала вслед за возлюбленным в США и родила ему сына Эрика. Семья жила в Лос-Анджелесе. По словам актрисы, она никогда не мечтала о детях и была рада диагнозу «бесплодие», который ей поставили за два года до рождения наследника.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Режиссер Марюс Вайсберг и актриса Наталья Бардо

«Женщины так мучаются, так мечтают о детях. А я не мечтала и смирилась с тем, что детей у меня не будет. Я была даже рада этому, потому что на первом месте были карьера и я. Все самые страшные мысли у меня были весь первый год после родов. Если бы не психолог, я бы не справилась», — рассказала артистка в соцсетях.

Чем сейчас занимается Наталья Бардо

Наталья Бардо в 36 лет продолжает строить кинокарьеру. В 2023 году с ней на экраны вышли сериалы «Конец славы», «Политех» и «Макс и Гусь». В последнем проекте она снималась с актером Никитой Кологривым. Также она приняла участие в шоу «Новые звезды в Африке».

Сейчас артистка снимается в ленте своего супруга «Уволить Жору». Бардо вместе с Вайсбергом и сыном живут в Москве, при этом семья регулярно летает в Америку.

«Живем постоянно в Москве. Просто у нас в Америке много друзей, в Испании. А так как в Америке живут наши очень близкие друзья, мы можем там иногда находиться и месяц, и два. Тем более есть куда путешествовать. Какие-то события происходят в городе, можно съездить к океану, да много всего», — объяснила она MK.RU.

Наталья Бардо публично не комментировала свое отношение к спецоперации, но 24 февраля 2022 года разместила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) черный квадрат, оставив публикацию без подписи.

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