Ефремов, алкоголь, одежда с помойки: куда пропала актриса Ксения Качалина

Фото: Константин Крымский/ТАСС

Ксения Качалина

Актриса Ксения Качалина последний раз снималась в кино в 2007 году. Как и где она живет сейчас, что известно о состоянии ее здоровья?

Чем известна Качалина

Ксения Качалина родилась 3 мая 1971 года в Саратове. Окончила ВГИК.

В кино Качалина дебютировала в 1991 году в ленте «Нелюбовь». Также она снималась в картинах «Арбитр», «Над темной водой», «Дикая любовь», «Три сестры», «Письма в прошлую жизнь», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Романовы: Венценосная семья», «Богиня: Как я полюбила», «В круге первом» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 19 работ.

Что известно о личной жизни Качалиной

В начале 1990-х Ксения Качалина состояла в отношениях с актером Ивановым Охлобыстиным, с которым познакомилась на съемках фильма «Арбитр». Пара жила вместе, но вскоре Охлобыстин влюбился в однокурсницу Качалиной Оксану Арбузову, которая и стала его супругой.

Первым мужем Качалиной был поэт и музыкант Алексей Паперный. Пара прожила вместе пять лет и рассталась, когда артистка была беременна. У нее родилась дочь, которая прожила всего несколько дней.

Следующим мужем Качалиной стал актер заслуженный артист России Михаил Ефремов. Актеры познакомились на съемках картины «Романовы: Венценосная семья». В 2000 году у супругов родилась дочь Анна-Мария. Когда ей было четыре года, артисты развелись.

Что известно о состоянии здоровья Качалиной

После развода с Михаилом Ефремовым Ксения Качалина с дочкой уехала жить на Гоа. В 2015 году она рассказала, что стала слышать разговоры в стене. По словам актрисы, в жилище были установлены прослушка и видеокамера.

«Мы с Машей не один день жили под колпаком. Каждый наш шаг анализировался!» — заявляла Качалина.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости Председатель жюри грузинский актер Кахи Кавсадзе вручает актрисе Ксении Качалиной приз за лучшую главную роль в кинофильме «Дикая любовь» режиссера Вилена Новака

Тогда Анна-Мария позвонила отцу, сообщив, что с мамой что-то не так. Также она утверждала, что мать поднимала на нее руку и угрожала ножом.

«Дочь по гороскопу Весы, и на 90% все ее слова — это фантазия и авантюры», — комментировала Качалина.

Официальный диагноз актрисе поставлен не был, но, по данным СМИ, на частном приеме ей прописали лекарства, а Ефремову посоветовали нанять сиделку для ухода за ней.

Вернувшись в Москву, Качалина стала злоупотреблять алкоголем, пишут журналисты.

«В свободное время я сплю. Больше ничего не делаю. В кино мне совсем не хочется сниматься», — говорила она.

В 2020 году, когда Ефремова посадили в тюрьму после смертельного ДТП, Качалина посочувствовала бывшему возлюбленному, однако заявила, что «никакие передачки ему носить не будет». Все время до этого ее обеспечивал именно Ефремов, а теперь опеку захотела взять дочь Анна-Мария, которая с 2021 года стала называть себя Сергеем. Но Качалина не поверила в искренность намерений наследницы.

«Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская, Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает что вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а мать — в психушку. Вот такая у нас милая девочка», — отвечала Качалина.

Чем сейчас занимается Качалина

Ксения Качалина последний раз снималась в кино в 2007 году — тогда вышли картины «Хранить вечно» и «Цена безумия» с ее участием.

Сейчас артистка получает раз в несколько месяцев пять тысяч рублей помощи от Союза кинематографистов России.

«Покупаю недорогое вино, еда, по-моему, необязательна», — рассказывала она.

Качалина живет в квартире в Брюсовом переулке. По данным СМИ, жилище актрисы полно бутылок, грязных тарелок и хлама, ей даже отключали электричество за неуплату, одежду она собирает на помойке.

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