Белоруссия, уход из театра, слухи о сыне: как сейчас живет Елена Дубровская

Фото: Социальные сети

Елена Дубровская в сериале «По зову сердца»

Актриса белорусского происхождения Елена Дубровская прославилась благодаря ролям в российских и украинских сериалах. Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Елена Дубровская

Елена Дубровская родилась 1 декабря 1981 года в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств, с третьего курса обучения была принята на службу в труппу минского Национального академического драматического театра имени Максима Горького.

В кино Дубровская дебютировала в 2004 году в российско-белорусском мини-сериале «Команда». Затем она появилась в лентах «Глубокое течение» и «Дунечка». Первую известность актрисе принесла мелодрама «Широка река», где она сыграла медсестру Ольгу Белкину.

Елена Дубровская также снималась в картинах «Брестская крепость», «Покушение», «Любовь под прикрытием», «Обреченные на войну», «Институт благородных девиц», «Останьтесь навсегда», «Новогодний пассажир» и других. Она принимала участие в российских и украинских проектах, но переезжать из Белоруссии отказывалась.

«Я очень много путешествую, бываю за пределами страны. Связано это с моей работой. Я снимаюсь в Российской Федерации, на Украине. И, конечно же, мне есть с чем сравнить. Я всегда с особыми теплотой и трепетом возвращаюсь в Белоруссию. Я люблю Белоруссию за чувство стабильности и спокойствия, которого нет в других государствах, я этого там не ощущаю. И, наверное, поэтому я живу здесь», — говорила она.

Фото: ВоенФильм Елена Дубровская

Что известно о личной жизни Елены Дубровской

Свою личную жизнь Елена Дубровская не комментирует. Несколько лет назад появились слухи, что артистка воспитывает сына, однако она опровергла их, объяснив, что у нее есть только племянники.

«Я не замужем и никогда не была. Не знаю, кто придумал историю, что у меня сын Ян. Детей у меня пока нет. А он — мой прекрасный племянник. А еще есть Илья. Это мои замечательные крестные сыночки, дети моей сестры. Ян, правда, чем-то похож на меня», — рассказала она wday.ru.

Дубровская уточнила, что ее главная мечта — иметь своих детей.

Чем сейчас занимается Елена Дубровская

Елена Дубровская живет на две страны — Россию и Белоруссию. Артистка уволилась из театра им. М. Горького после 20 лет службы. На родине она продолжает сотрудничество в качестве певицы с президентским оркестром, в Москве — снимается в кино и на телевидении.

«Сейчас я живу на два города. Когда звонят друзья, первым делом спрашивают: „Ты в Минске или в Москве сейчас?“ Более того, иногда в Белоруссии, когда люди встречают меня на улицах, даже не верят, что я своя: „Ой, а вы у нас на гастролях? Со спектаклем приехали?“ Сейчас, освободив себя от репертуарного театра, могу позволить себе провести в Москве чуть больше времени», — рассказала она изданию «Беларусь сегодня».

В марте с Еленой Дубровской состоялась премьера сериала «По зову сердца». Также она задействована в съемках российских лент «Голем» и «Затаив дыхание». Артистка надеется, что в будущем ей удастся сыграть не второстепенную, а главную роль.

«Конечно, хочется главной роли. Но часто моя роль второго плана запоминается зрителям даже больше, чем главная героиня модельной внешности. Но главная мечта — спеть в кино. Я очень люблю военный материал и считаю, что хорошо пою песни тех лет, для меня это очень трепетная тема», — поделилась артистка.

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