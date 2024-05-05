Алла Пугачева: последние новости 5 мая, финал «Голоса», критика Михайлова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева может разрушить карьеру финалистки шоу «Голос» Анастасии Садковской, а певец Стас Михайлов вновь обратился к Примадонне после их скандала. Какие известны последние новости о певице сегодня?

Как Пугачева может разрушить карьеру финалистки «Голоса»

Похвала от Аллы Пугачевой может сыграть злую шутку с финалисткой шоу «Голос» Анастасией Садковской, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Так он отреагировал на новый пост артистки в соцсетях, в котором она восхитилась и поддержала начинающую исполнительницу, назвав ее «настоящей певицей».

Во время этапа нокаутов девушка исполнила песню Пугачевой «Мимоходом», которая вышла в свет в 1996 году. По мнению Рудченко, лесть от «токсичной Примадонны» способна разрушить карьеру Анастасии Садковской.

«Если у Пугачевой может появиться преемница, то такая лесть может сыграть злую шутку с такой преемницей, в том числе с Садковской. Благословение от токсичной Пугачевой может загубить карьеру. Пусть развиваются сами. Пугачева забыла, что наплевала в душу многим россиянам, которым на ее мнение уже наплевать», — заявил продюсер.

Что известно о новом обращении Михайлова к Пугачевой

Певец Стас Михайлов в эфире программы «Ты не поверишь!» сообщил, что его родители близко к сердцу восприняли скандал с Аллой Пугачевой после его слов о том, что все артисты, которые уехали из России, спустя время «на коленях приползут обратно». В ответ на это заявление Примадонна нецензурно выразилась в адрес исполнителя.

Михайлов в очередной раз ответил Алле Пугачевой и заявил, что ей нужно «достойно уйти» из мира шоу-бизнеса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Стас Михайлов

«То, что она испытывает, это ее личное, с чем она закончит свою жизнь. Мне кажется, всегда достойно умение уйти. Вот меня всегда спрашивают: „У тебя хватит сил уйти?“ Если я не смогу петь, так зачем я буду стоять на сцене? Надо найти в себе силы не обвинять кого-то, просто сказать себе: „Всё, спасибо“», — сказал он.

Что сказала Собчак про ЭКО и Пугачеву

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак после публикации на личном YouTube-канале видео на тему позднего материнства, где репродуктолог Ольга Балахонцева опровергла слова знаменитых мам о том, что после 50 лет они могли родить с помощью своей замороженной яйцеклетки, опровергла появившиеся в Сети домыслы, что речь в материале шла об Алле Пугачевой.

«Это откровенный фейк, который может проверить просто каждый. О Пугачевой в видео ни слова», — отметила телеведущая.

Собчак в опубликованном материале не называла никаких имен. При этом уточнила, что «есть публичные случаи», когда женщины после 60 лет говорят о рождении ребенка с помощью ЭКО.

«Без имен и фамилий. <...> Есть публичные случаи, не будем называть имена, когда женщина в 60 лет говорит, что «не сама [родила], но яйцеклетка моя». Мой гинеколог говорит, что не может яйцеклетка [быть оплодотворенной]. Только если она ее (яйцеклетку. — NEWS.ru) заморозила, когда ей (женщине. — NEWS.ru) было 20. Но таких технологий не было. Поэтому, если вы видите взрослую женщину, это, значит, просто донор подбирается уже довольно точно, черты лица, но это чужая яйцеклетка. Никаких чудес нет», — сказала в ролике телеведущая.

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