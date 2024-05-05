«Выбрасываю сценарии в помойку»: куда пропал актер Олег Шкловский

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Марина Неелова и Олег Шкловский

Актер Олег Шкловский последний раз снимался в кино в 2019 году. Куда он пропал, что известно о его личной жизни?

Чем известен Шкловский

Олег Шкловский родился 9 июля 1947 года в Москве.

После окончания восьми классов пошел работать на киностудию «Мосфильм». Там освоил несколько профессий — радиомонтажер, помощник звукооператора. Получив среднее образование, Шкловский поступил в Школу-студию МХАТ.

В 1970 году Олег Ефремов пригласил его в труппу театра «Современник», где он проработал 20 лет. После этого Шкловский на какое-то время оставлял актерскую профессию и занимался преподаванием восточных боевых искусств. Занимался восстановлением православного храма. Пел в хоре, был чтецом и реставратором.

В конце 1990-х годов артист вернулся к творчеству. Он снимался в картинах «Визит вежливости», «Он пришел», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Двенадцатая ночь», «Контрудар», «Нужные люди», «Тюряга», «Радости и печали маленького города», «Инструктор», «Не родись красивой», «Счастье ты мое», «Срочно в номер», «Чемпион», «Другое лицо», «Джокер», «Новогодний брак», «Джокер. Возмездие», «Джокер. Операция „Капкан“», «Джокер-3. Охота на зверя» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Шкловского

Первой женой Олега Шкловского была актриса Галина Шкловская. Они поженились еще студентами, но Шкловский оказался не готов к браку, и отношения разрушились из-за его измен.

«Я очень свободолюбивым мальчиком был, не хотел раннего брака. Но так получилось», — вспоминал он в программе «Судьба человека».

Следующей избранницей актера стала коллега по имени Елена. Она родила Шкловскому двоих детей — дочь Марию и сына Михаила. Брак распался из-за того, что артист пристрастился к алкоголю.

Третья жена — Наталья, тоже выпускница Школы-студии МХАТ. Они познакомились во время гастролей в Риге. В браке родился сын Даниил. Именно в момент отношений с Натальей Шкловский пришел к вере и стал работать в храме. Сначала супруга поддерживала его, но в итоге ушла к другому мужчине.

«Глаза косят в другую сторону, и душа повернулась в другую сторону. Вот и все. А почему я должен осуждать? Есть холод — я тогда отхожу в сторону», — рассуждал актер.

Сейчас Шкловский живет с Татьяной Писоцкой. Она заведует трапезной при храме Иоанна Предтечи и никакого отношения к кино не имеет.

Пара познакомилась в метро, но позже выяснилось, что заочно Шкловский и Писоцкая уже были знакомы — избранница актера некоторое время ухаживала за его мамой и была с ней дружна.

Чем сейчас занимается Шкловский

Олег Шкловский последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышел мини-сериал «Джокер-3. Технология войны» с его участием.

Сейчас артист не выходит на сцену театра и не снимается в кино.

«Сценарии, которые мне присылают, выбрасываю в помойку. Дети уже взрослые — с образованием. Младший Даниил ВГИК окончил. Старший Михаил — актер. На жизнь мне хватает. А „плевать в вечность“ не хочу», — объяснял Шкловский.

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