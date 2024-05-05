Бардуков, роман с Яглычем, помощь Вселенной: где сейчас Анна Старшенбаум

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Анна Старшенбаум

Актриса Анна Старшенбаум в 2024 году стала мамой второй раз. От кого она родила ребенка, что известно о ее личной жизни и творческой деятельности?

Чем известна Старшенбаум

Анна Старшенбаум родилась 26 апреля 1989 года в Москве.

Карьеру актрисы она начала в возрасте 14 лет, когда бросила школу и поступила в Московский молодежный театр.

В 2004 году Старшенбаум поступила на эстрадный факультет ГИТИСа. Не доучившись, в 2006 году она бросила институт и пошла работать в Центр драматургии и режиссуры.

Актриса снималась в картинах «Обреченная стать звездой», «Ловушка», «Неоконченный урок», «Столица греха», «Мамочки», «Красотка», «Семейный бизнес», «Зови меня мамой», «Папа», «Мертв на 99%», «Волшебник», «Психологини», «Московские тайны. Гостья из прошлого», «На рассвете», «В раю нет мест» и других.

Всего в ее фильмографии более 50 работ.

«У меня есть внутренняя недореализованность: я понимаю, что мне над собой нужно постоянно работать, развиваться в духовном плане, в психологическом, в моральном. Нужно расти и стремиться к большему. А жизнь — она как зеркало, чем больше работаешь над собой, тем больше шансов реализоваться и проявить себя она тебе дает. Я понимаю, что мне есть куда расти, есть над чем работать. Но сказать, что я обижена на Бога и чего-то там недополучила, я, конечно, не могу. Всем дается по заслугам, кто что заработал, тот то и получает от жизни», — делилась Старшенбаум.

Что известно о личной жизни Старшенбаум

С 2009 по 2017 год Анна Старшенбаум была замужем за актером Алексеем Бардуковым. В 2011 году у них родился сын Иван.

По информации СМИ, первый раз супруги разошлись из-за измены Старшенбаум с актером Владимиром Яглычем.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей», — признавалась артистка.

Однако спустя время Бардуков простил жену, и они воссоединились. Но семейная жизнь все равно не сложилась.

«У нас замечательные отношения, и пробы прошли потрясающе. Леша — высшего класса профессионал, замечательный человек и самый лучший папа и бывший муж на свете. Делим время, проведенное с Ваней, ровно пополам. В общем, в этом смысле у нас все хорошо», — говорила актриса.

В 2023 году Старшенбаум вышла в свет с новым возлюбленным — спортсменом Даниилом Наумовым. Актриса познакомилась с ним случайно: она увлеклась сыроедением и решила отправиться на машине в лагерь сыроедов в Крыму, а Наумов откликнулся.

«Мы словно один человек. С момента, как я встретила Даню, проживаю лучший период своей жизни. Я никогда не была так счастлива!» — рассказывала Старшенбаум.

В феврале 2024 года артистка родила от Наумова сына Эрика.

Фото: Социальные сети Анна Старшенбаум и Даниил Наумов

Чем сейчас занимается Старшенбаум

Анна Старшенбаум продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артистка снялась в картинах «Эскортница», «Великолепная пятерка» и «Сансара».

«Я практикую визуализацию. Стараюсь вести внутренний диалог, спрашивать себя, чего я хочу на самом деле, куда, зачем иду. Стараюсь не форсировать события, но при этом всегда держу ухо востро, и, как только выпадает шанс открыть какую-то новую дверь, я это сразу же делаю. Но, повторюсь, я стараюсь не давить на судьбу. Считаю, что Вселенная со мной заодно, что она меня слышит. Просто всему свое время. Она обязательно даст то, что мне нужно. У нас такой обоюдный процесс с жизнью. Не сказать, что я жестко все планирую, но стараюсь направлять свою энергию в правильное русло», — рассказывала Старшенбаум.

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