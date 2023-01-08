Скончался директор «Современника» и МХТ им. Чехова Леонид Эрман

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Леонид Эрман

Заслуженный деятель искусств России, директор «Современника» и Московского художественного театра им. Чехова Леонид Эрман скончался на 97-м году жизни, сообщается на сайте МХТ. Причина смерти не называется. Коллеги Эрмана выразили соболезнования его родным и близким.

Вечером 7 января не стало Леонида Иосифовича Эрмана, заслуженного деятеля искусств России, легендарного директора «Современника» и Московского художественного театра. Ему было 96 лет, и вся его долгая, наполненная свершениями жизнь была без остатка посвящена театру. <...> МХТ имени А. П. Чехова выражает соболезнования всем родным и близким Леонида Эрмана и кланяется его светлой памяти, — говорится в сообщении.

Прощание с Эрманом пройдет 10 января в 12:00 в ритуальном зале Московского областного научно-исследовательского клинического института.

Эрман участвовал в создании театра «Современник» на позиции заведующего постановочной частью, спустя некоторое время он занял должность финансового директора. В 1976 году по приглашению Олега Ефремова Эрман перешел в Художественный театр. Спустя 13 лет он вернулся в «Современник» и проработал в нем 25 лет. Позднее его вернул в Художественный театр Олег Табаков. С 2012 по 2018 год он служил помощником худрука МХТ им. Чехова.

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