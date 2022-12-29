В возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев

В возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев, передает НТВ со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения на данный момент пока нет. Артемьев широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал «Героем Труда».

В возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев, — передает канал.

26 декабря на 62-м году жизни умер музыкант и автор песен певиц Алсу, Ирины Аллегровой и Жасмин Александр Шевченко. Причиной его скоропостижной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ранее стало известно, что в возрасте 73 лет умер актер и режиссер Александр Сайко. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета», «Чокнутая», «Гладиатор по найму», «Цветы провинции», «Раба любви», «Сто солдат и две девушки» и других.

20 декабря в реанимации в одной из московских больниц скончался гитарист рок-группы «Танцы минус» Антон Хабибуллин. Он стал участником коллектива в 2006 году.