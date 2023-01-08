Умер драматург и сценарист Алексей Слаповский

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Алексей Слаповский

На 65-м году жизни умер драматург и сценарист Алексей Слаповский, сообщили в Telegram-канале Saratov Project. За свою жизнь он стал автором нескольких десятков сценариев и произведений. В частности он написал сценарии к фильмам по собственным романам «Я не я» и «Синдром Феникса». В саратовском театре драмы идет спектакль по его пьесе «Сошедший с поезда», где Слаповский выступал режиссером-постановщиком.

В реанимации скончался саратовский писатель, драматург, сценарист Алексей Слаповский. Царствия Небесного, Алексей Иванович, — указано в сообщении.

29 декабря в возрасте 85 лет умер композитор Эдуард Артемьев. Артемьев широко известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. В 1999 году он получил звание «Народный артист России», в 2022 году стал Героем Труда.

Режиссера Карена Шахназарова шокировала новость о смерти композитора. Как рассказал мастер, со смертью Артемьева российский кинематограф понес большую потерю. Он выразил соболезнования супруге и семье композитора, добавив, что работа с ним была для него честью.