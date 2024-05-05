Михалкова показала изменившегося старшего сына

Фото: Социальные сети

Андрей, сын Анны Михалковой

Актриса Анна Михалкова опубликовала в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена) фото повзрослевшего старшего сына Андрея. Артистка трогательно поздравила наследника с 24-летием. Она добавила, что сын от мужа, предпринимателя Альберта Бакова, изначально родился «взрослым» и с правильной, заложенной природой, системой ценностей.

Ты как-то сказал, что взял от нас с папой самое «худшее»: критический разум и сопереживание всему. Два противоположных взгляда на мир, две противоположных точки зрения, которые спорят между собой. Но ведь только так рождается истина. Любые большие смыслы и идеи всегда амбивалентны, — подписала снимок Михалкова.

Как пишет издание «7дней», Андрей несколько лет назад сильно похудел, в Сети даже переживали, что он тяжело заболел. А недавно, судя по опубликованному фото, наследник Михалковой изменил прическу, отрастив длинные волосы.

Ранее бывшая супруга российского бизнесмена Романа Абрамовича, Дарья Жукова, впервые показала поклонникам сына Филиппа, которого она родила в 2021 году от греческого миллиардера Ставроса Ниархоса. В своем Instagram она опубликовала две фотографии совместного времяпрепровождения с семьей.