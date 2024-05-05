Инфаркт, смерть мужа, отказ от политики: как живет Валентина Ананьина

Фото: РИА Новости

Актриса Валентина Ананьина в роли женщины с 19-го километра в фильме «Человек, который сомневается»

Актриса Валентина Ананьина сыграла более 200 ролей в советском и российском кино. Как сейчас складывается жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Валентина Ананьина

Артистка родилась 18 мая 1933 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны она с семьей находилась в эвакуации в Нижнем Тагиле, отчим был на фронте. Спустя годы Валентина Ананьина вернулась в Москву и окончила ВГИК.

Актриса дебютировала в кино в 1955 году в картине «Урок жизни». Затем она снималась в картинах «Я шагаю по Москве», «Летят журавли», «Белорусский вокзал», «Тени исчезают в полдень», «Большая перемена», «Карнавал», «Сладкая женщина», «Зверобой». Известность ей также принесли съемки в рекламном ролике. Она предстала в кадре в роли бабушки, разливающей детям молоко.

Современному зрителю Ананьина знакома по роли бабушки хоккеиста Михаила Пономарева в сериале «Молодежка», а также по съемкам в лентах «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Тихий Дон».

Что известно о личной жизни Валентины Ананьиной

Актриса около 20 лет была замужем за оператором Анатолием Барановым. Детей у пары не было. По словам Ананьиной, этому послужило отсутствие времени из-за съемок.

«Снималась так много, все время уезжала, приезжала, мне и думать о детях было некогда. Все откладывала на потом», — рассказывала актриса в программе «Судьба человека».

В 1978 году Валентина Ананьина похоронила супруга, у него случился инсульт.

«Когда он умер, было так больно, словно бок отрезали. Рыдала сутками, потом поняла, что надо спасать себя. Утром рано приходила в храм, вечером поздно возвращалась домой, когда он закрывался. Там мне было проще пережить смерть мужа», — делилась актриса.

Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Новые приключения неуловимых мстителей» по повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». «Мосфильм», 1968 год. Режиссер Эдмонд Кеосаян. В роли Бубы Касторского актер Борис Сичкин, селянка - Валентина Ананьина

Что известно о проблемах со здоровьем у Ананьиной

В возрасте 26 лет артистка пережила инфаркт. По ее словам, тогда она чуть не умерла, потому что методы лечения сильно отличались от современных.

«В то время эту болезнь лечили лежанием, мне говорили так: „Перевернешься на бок — умрешь“. Лежала в больнице без движения два месяца, потом столько же — дома», — вспомнила актриса.

В 2007 году у Ананьиной случился инсульт, отказала правая сторона, актриса с трудом ходила, у нее начались частые головные боли. Процесс восстановления занял два года, позднее она вернулась к съемкам.

Чем сейчас занимается Валентина Ананьина

На настоящий момент артистка перестала сниматься в кино. Последний раз она появилась в кадре в 2022 году в эпизоде фильма «Танцы на высоте», а на полномасштабные роли не соглашалась с 2015 года.

Перед своим 90-летием Валентина Ананьина призналась, что встречает юбилей без настроения.

«Ни с каким [настроением]. Слишком сложный вопрос. Я давно отказалась сниматься. Всему свой час. И сейчас не хочу об этом говорить», — сказала она Aif.ru.

Актриса призналась, что отказывается от любых предложений и добавила: «Мне не скучно. Наоборот — очень хорошо. Делаю что хочу».

Валентина Ананьина работает в детской воскресной школе при Новодевичьем монастыре, помогает проводить елки и детские праздники. Политикой не интересуется.

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