Авилова, критика себя, рождение детей: куда пропал актер Алексей Матошин

Фото: Социальные сети

Алексей Матошин

Алексей Матошин — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Матошин

Алексей Матошин родился 29 июля 1979 года в селе Кривошеино Томской области.

После школы он подал документы в Томский институт культуры и искусств на хореографический факультет. Однако друг позвал в Екатеринбург, где был недобор — и он согласился. В 2000 году Матошин окончил актерский факультет Екатеринбургского государственного театрального института.

Актер снимался в картинах «Саша+Маша», «Слуга государев», «След», «Игра», «Метод Фрейда», «Кухня», «Инкассаторы», «Сердце звезды», «Бессонница», «Перевозчик», «Танцы насмерть», «Ложь во спасение», «Спасти Пушкина», «Дожить до любви», «Мама», «ИП Пирогова», «Черная лестница», «Женская версия. Ваше время и стекло», «Один вдох», «Люблю отца и сына», «Без тебя», «Миссия: Аметист», «Кукольный дом», «Актер», «ВСЛУХ!», «Моя земля» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

«Надеюсь, меня ценят за мастерство, настроение, навыки. После нескольких удачных проектов начинает работать сарафанное радио — режиссеры и продюсеры делятся впечатлениями, как работалось с тем или иным актером, и рекомендуют, если нужен определенный типаж», — говорил Матошин.

Что известно о личной жизни Матошина

Алексей Матошин женат на актрисе Ольге Авиловой, дочке артиста Виктора Авилова.

«Моя Ольга — младшая дочь великого Виктора Васильевича Авилова, с которым я много лет играл на одной сцене. Мне посчастливилось застать всех „стариков“ в Театре на Юго-Западе. Основателя и худрука театра Валерия Беляковича я всегда называл батей, а он меня — сыном, и это не просто слова: театр действительно стал для нас семьей, где мы торопимся постигать, ценить и беречь друг друга, ведь нет ничего дороже и быстротечнее жизни», — вспоминал он.

В браке родилось двое детей — сын Григорий и дочь Дарья.

«Все свое свободное время я стараюсь тратить на семью: если не работаю: если я не на заработке, если не в театре. Театр для меня профессия, а кино — заработок. А моя личная жизнь заключается в моей семье. Детям я не друг, а прежде всего отец. Должен быть для них примером, пока воспитываю. Пытаюсь заинтересовать делом. Каждый год они ездят в Кривошеино, там от деда остался гараж с инструментами, они что-то строгают, пилят», — рассказывал Матошин.

Чем сейчас занимается Матошин

Алексей Матошин продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мастер и Маргарита», «В шоу только мужики», «Ромул Великий» и «И много-много радости…».

В 2023 году актер снялся в картинах «Судьи и судьбы», «Операция „Престол“», «Ухожу красиво», «Морская Заморская» и «Своя чужая дочь». В скором времени также должны выйти проекты «Династия», «На законных основаниях» и «Папа Миа» с его участием.

«Главный критик для себя — я сам. Я очень редко нравлюсь себе. А жена и дети всегда мной восхищаются. Я смотрю на экран и думаю: „Господи, как плохо, Матошин…“, а подходит моя мелкая Дашка и говорит: „Папа, папа, тебя по телику показывают, ты такой красивый!“. И тут думаю: „Раз дочке нравлюсь, значит, я красивый!“» — отмечал Матошин.

Читайте также:

Белоруссия, уход из театра, слухи о сыне: как сейчас живет Елена Дубровская

«ГДР», наследство, два брака: как сейчас живет актриса Дарья Урсуляк

Яглыч, измена Старшенбаум, «Сатирикон»: куда пропал актер Алексей Бардуков