Офицеры ВСУ под прицелом и тайные пыточные: новости СВО на вечер 24 апреля

Российские хакеры получили доступ к личным данным более 100 офицеров ВСУ, украинские националисты создали тайные тюрьмы, чтобы издеваться над людьми. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российские хакеры получили личные данные более 100 офицеров ВСУ

Российские хакеры взломали базу украинской госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, которую ВСУ использовали в военных целях. Уточняется, что в результате взлома были получены личные данные более 100 офицеров.

Также специалисты по компьютерным системам получили доступ к перечню всей техники, имеющейся в распоряжении подразделения. В частности, у харьковских спасателей есть микроавтобусы Mercedes, грузовики Volvo и Scania, пожарные цистерны АЦ-40, АЦ-4 и другая спецтехника.

Мирошник раскрыл правду о бесчеловечном курсе ВСУ

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Вооруженные силы Украины тотально уничтожают все в прифронтовой зоне, которая находится под контролем Киева. По его словам, команда «обнулять» касается всего, что находится в этой зоне: гражданского населения, систем жизнеобеспечения, жилья и всех видов инфраструктуры.

Также, по словам Мирошника, украинские националистические формирования особенно проявили себя в насилии над гражданским населением и военнопленными. Он добавил, что на территории ДНР и Харьковской области они воздвигли тайные тюрьмы, где творятся издевательства над людьми.

Родион Мирошник Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Украине «полетели головы» из-за скандала со снимками измученных бойцов

Генштаб ВСУ уволил командиров 14-й отдельной механизированной бригады и 10-го армейского корпуса, воюющих под Купянском, после обнародования снимков изможденных солдат. По информации пресс-службы командования Вооруженных сил Украины, на этом конфликт не закончился — в частности, комиссия Сухопутных войск ВСУ расследует инцидент.

На ранее опубликованных снимках были изображены украинские солдаты, истощенные из-за нехватки питания. На них было видно, что солдаты явно страдали от дистрофии. По некоторым данным, бойцы ВСУ были вынуждены есть дождевых червей, чтобы не умереть от голода.

Военэксперт озвучил хитрый маневр Украины с ИИ и беспилотниками

Историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Украина внедряет искусственный интеллект в беспилотники, заимствуя разработки у России. Так он прокомментировал слова главы офиса украинского президента Кирилла Буданова, что ВСУ стремятся к созданию технологий, аналогичных российским. По словам военного эксперта, в конструировании дронов Киеву помогают немецкие специалисты.

В Минобороны раскрыли успехи ВС России на Украине за неделю

Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что российские войска нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. Удары наносились в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России.

Целями ВС РФ стали предприятия ВПК Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Также урон получили военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки ударных беспилотников.

