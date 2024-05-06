Авдеевка, Очеретино, Херсон: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 мая

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта спецоперации, сообщают военкоры. Что сейчас происходит у Авдеевки, Архангельского, Бахмута, Бердычей, Нетайлово, Работино, Очеретино, Семеновки, Часова Яра? Какие последние новости известны о ситуации на направлениях СВО сегодня, 6 мая 2024 года?

WarGonzo

«Запорожский фронт. Продолжаются штурмовые действия российских войск в Работино. ЛБС без существенных изменений. Донецкий фронт. В Красногоровке продолжаются бои в промзоне огнеупорного завода. В Уманском ВС РФ удалось продвинуться внутри населенного пункта. В районе Уманского — без особых изменений. В районе Семеновки и Бердычей — встречные бои. В районе Очеретино российские войска продолжают продвигаться в направлении Александровки», — говорится в публикации WarGonzo.

В Часове Яре продолжаются тяжелые бои по всей линии соприкосновения и активно работают средства дальнего поражения, сообщают источники проекта.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Два майора»

По данным Telegram-канала «Два майора», на Херсонском направлении ВС России все активнее применяют ФАБ с УМПК, уничтожая скопления ВСУ.

«На Запорожском фронте в Работино продолжаются штурмовые действия ВС России, сообщают о плотной работе вражеской артиллерии. Северо-западнее Вербового противник на БМП пытался доставить штурмовую группу ВСУ, но был накрыт нашим огнем. Отражено несколько атак противника. На Времевском выступе бои в Урожайном и у Старомайорского, сообщают о продвижении наших войск восточнее Урожайного на 1 км на север. На Южно-Донецком направлении ВС России ведут бои в Красногоровке в районе промзоны после установки флага на огнеупорном заводе. Боестолкновения в Георгиевке и у восточных окраин Парасковиевки. На Покровском направлении (западнее Авдеевки) идут бои в Нетайлово. На запад от Бердычей ВС России ведут наступление в район Новопровского. После успеха в Архангельском развивается наступление наших войск на Калиново. На Харьковском и Сумском направлениях постоянно наносятся удары по позициям противника, все чаще используется БПЛА X-51 „Ланцет“ для поражения бронетехники ВСУ», — сообщают «Два майора»

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-34 ВКС России

«Рыбарь»

«На Купянско-Сватовском направлении российские подразделения закрепляются на западной окраине Котляровки. Одновременно недавно опубликованные кадры позволили определить, что в ходе недавних атак на рубеже Коломыйчиха — Кривошеевка ВС РФ заняли лесополосу на подступах к Стельмаховке. На Авдеевском направлении российские силы продвинулись на север от Очеретино, заняв несколько лесопосадок в направлении Александровки», — говорится в публикации.

По информации канала «Рыбарь», на Донецком направлении идут бои в районе промзоны в Красногоровке, а в районе Нетайлово штурмовые группы ВС РФ продвигаются в направлении школы.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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