Магнитные бури сегодня, 10 мая: что завтра, бессонница, депрессия, боли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 10 мая, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геоударов завтра, 11 мая, были ли вспышки на Солнце?

Магнитная буря 10 мая

По прогнозам ученых, сегодня геомагнитные возмущения ожидаются к концу дня и они достигнут уровня G1, что говорит о слабой магнитной буре.

«Вероятность возникновения магнитной бури 10 мая составляет 35%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 20%. За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным. За последние 24 часа магнитных бурь не было», — заявляют специалисты ИКИ РАН.

Портал my-calend сообщает, что сегодня в течение дня будет наблюдаться умеренная магнитная буря.

«Сегодня ожидается умеренная геомагнитная буря силой 5 баллов. В этот день возможны головные боли, бессонница, повышенная раздражительность, рассеянность, упадок сил. Постарайтесь не принимать важных решений, избегайте стресса, конфликтных ситуаций, будьте внимательны за рулем. Не исключено возобновление хронических болезней. Наиболее уязвимыми будут люди с хронически повышенным или пониженным артериальным давлением, болезнями сердца. Рекомендуется запастись необходимыми лекарствами», — говорится в публикации сервиса.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что за сильнейшая магнитная буря будет 11 мая

Специалисты ИКИ РАН отметили, что в субботу, 11 мая, на Земле впервые за 20 лет может быть зафиксирована буря высшего уровня G5.

«На Земле впервые за 20 лет может произойти буря высшего пятого уровня. За трое суток, с 7 по 9 мая, Солнцем выброшено в сторону нашей планеты четыре облака плазмы исключительного размера. Часть выбросов по дороге к планете должна слиться в единый еще более крупный объект, который, по расчетам, ударит по магнитному полю Земли сегодня ночью (в ночь с пятницы на субботу). Консолидированный прогноз мировых центров ставит в пике удара бурю уровнем не менее G4.33 (Kp = 8.33). С вероятностью 15% впервые с 2005 года магнитная буря на Земле может достигнуть высшего уровня G5», — рассказали ученые.

Эксперты напомнили, что последний раз буря высшего уровня наблюдалась на Земле 11 сентября 2005 года.

Как пережить сильную магнитную бурю

Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю.

«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее семи — девяти часов — позволит легче перенести перепады давления. Также отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — советует медик.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи, чтобы не развить депрессию.

«Очень помогают успокаивающие средства, в том числе травяные чаи. В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует», — пояснила она.

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