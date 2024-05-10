ВС РФ начали масштабное наступление на Харьков? Последние новости, сводка

Фото: МО РФ

Российская армия якобы перешла к масштабным наступательным действиям на Харьковском направлении, пишут сегодня некоторые Telegram-каналы. Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало. Какие последние новости известны 10 мая 2024 года?

Что пишут военкоры о наступлении ВС РФ на Харьков

По информации авторов Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Харьковской области после тщательной разведки и ударов авиации.

«После разведки, массированной артподготовки и ударов авиации войска группировки „Север“ атаковали позиции врага в Харьковской области с ряда направлений. Об этом массово сообщают украинские военно-политические ресурсы. По имеющейся информации, бои закипели в районах населенных пунктов Кудиевка, Гоптовка, Стрелечья, Красное, Пыльная, Борисовка и Гатище, пишут вражеские аналитики», — говорится в публикации канала.

Военный обозреватель полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что ВС РФ значительно повысили активность на трех направлениях севернее Харькова, там идут стрелковые бои.

«1. В Харькове паника, трафик в сторону Киева увеличился в десять раз. 2. Российские войска значительно повысили свою активность на трех направлениях севернее Харькова, идут стрелковые бои. 3. Количество сбрасываемых нами авиабомб увеличилось в два раза. 4. Южнее Харькова российские войска повысили активность на Купянском направлении», — объяснил он.

Фото: МО РФ

Авторы проекта WarGonzo также подтвердили, что ВС РФ увеличили артиллерийскую активность на Харьковском направлении.

«Что касается Харьковского направления: действительно, наши увеличили артиллерийскую активность. Ее вполне можно принять за артподготовку для дальнейших более активных штурмовых действий на Харьковском направлении. Возможно, это начало перехода из активной обороны к дальнейшему продвижению. Однако будем аккуратны в оценках. Мы все уже не раз обжигались, когда бежали вперед паровоза (и проект WarGonzo один из первых, посыпаем голову пеплом). Ну а пока — ждем и желаем нашим парням удачи, а артиллерии — точных попаданий по позициям врага», — говорится в сообщении WarGonzo.

«Старше Эдды» раскритиковал тех, кто в Сети распространяет информацию о масштабном наступлении на Харьков.

«Хайпожоры в Сети начинают писать о том, что наши войска чуть ли не штурмуют Волчанск. Не надо слушать болтунов, которые, как всегда, заранее штурманули и взяли очередной населенный пункт, тем более эти самые болтуны зачастую находятся за сотни и тысячи километров от объекта их аналитики. „Северяне“ со вчерашнего вечера действительно наносят мощнейшие артиллерийские и авиационные удары по противнику, работают ТОСы, выжигая опорники ВСУ, но Волчанск пока никто не штурмует. Наши войска двигаются, освобождая русские земли Харьковщины», — написал он.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Удары по ВСУ в Харьковской области 10 мая

ВС РФ минувшей ночью нанесли удар по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харьковской области, рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Из Харькова сообщают: „Харьков, 03:20, взрывы — Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся скорые без сирен, но с мигалками“», — сказал он.

По данным Лебедева, подпольем были зафиксированы прилеты ФАБ в городе Дергачи — пригороде Харькова — вчера в 19:40 и сегодня, в пятницу, в 04:00.

Сегодня утром, 10 мая, Минэнерго Украины сообщило, что прошлой ночью были обесточены электроподстанции в Днепропетровской и Харьковской областях.

«На Харьковщине выключалась воздушная линия, обесточивались подстанции облэнерго и бытовые потребители», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Фото: МО РФ

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