Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по расположению ВСУ в Харькове

Фото: МО РФ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам с боекомплектом и расположению личного состава ВСУ в Харьковской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, от взрывов в областном центре сработала сирена. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Из Харькова сообщают: «Харьков, 03:20, взрывы — Харьков. Район западный, громко. От взрывов сработала сирена, в западную часть города мчатся скорые без сирен, но с мигалками», — заявил Лебедев.

Он добавил, что еще один взрыв слышали примерно через полчаса. По информации подполья, он был менее мощным, чем первый, но с небольшой детонацией.

Ранее Лебедев рассказал, что ВС России ударили по местам базирования ВСУ в Николаевской области. По его словам, удары пришлись по путевой станции в Снигиревке и расположению украинских военнослужащих в Новопетровке. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого подпольщик сообщил, что российские силы нанесли удар близ вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области. По его словам, проезд в район примыкающего к аэродрому музея дальней авиации сейчас закрыт. В Минобороны РФ эти сведения также не комментировали.