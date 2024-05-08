Стало известно, куда прилетели российские ракеты в Полтаве Подполье сообщило о ракетном ударе в районе вертолетного аэродрома в Полтаве

Фото: ДСНС Украины

Российские силы нанесли ракетный удар в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, проезд в район примыкающего к аэродрому музея дальней авиации сейчас закрыт. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В Полтаве прилет около 01:30 в северо-западную часть города, где находится вертолетный аэродром 18-й бригады. <...> Еще было два прилета в пригороде Полтавы, подробностей пока нет, — приводит агентство слова собеседника.

Также, по данным Лебедева, удары пришлись по объектам энергосистемы в Лубнах, где уничтожена подстанция, и Кременчуге, где удары пришлись по местной ТЭЦ. После взрыва на последней, уточнил он, пропало электричество.

Помимо этого, удары пришлись по энергетическим объектам в городе Бурштыне Ивано-Франковской области, Херсоне, Запорожье и Кировоградской области. После прилетов в них частично пропало электричество. В том числе обесточена большая часть крупной узловой железнодорожной станции в городе Знаменке, добавил он.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждении объектов генерации и передачи электроэнергии в шести регионах страны. Специалисты уточняют последствия и ведут работу над их ликвидацией, добавил он.