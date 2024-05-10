Подполье сообщило об ударе по расположению ВСУ под Николаевом Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по путевой станции в Снигиревке

Фото: РИА Новости

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил в беседе с РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удары по местам базирования ВСУ в Николаевской области. По его словам, в частности, российские силы атаковали путевую станцию в Снигиревке и расположение украинских военослужащих в Новопетровке. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как уточнил Лебедев, примерно в три часа ночи 10 мая там были слышны взрывы, после чего в Снигиревке пропало электричество. Подпольщик передает, что местные жители описывают удар как очень мощный, там, предположительно, находятся цеха и ангары ВСУ. По данным подполья, из Николаева туда направились 10 машин скорой помощи, район после случившегося оцеплен, а СБУ начала поиски активистов сопротивления.

Ранее Сергей Лебедев сообщал, что российские силы нанесли ракетный удар в районе вертолетного аэродрома в Полтаве и по энергосистеме Полтавской области. По его словам, проезд в район примыкающего к аэродрому музея дальней авиации сейчас закрыт. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Также, по данным Лебедева, удары пришлись по объектам энергосистемы в Лубнах, где уничтожена подстанция, и Кременчуге, где ударили по местной ТЭЦ.