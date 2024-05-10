Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 10 мая, фото, видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем авторском Telegram-канале опубликовала кадры, как панда Катюша мешает завтракать своей маме Диндин. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Как завтракают Катюша и Диндин

Акулова продемонстрировала минутное видео, как Диндин вместе с Катюшей грызут ветки бамбука в большом вольере. В какой-то момент маленькая панда стала обдирать ветки у своей мамы, мешая ей завтракать.

«Ма-а-ам, ну отдай веточку. У тебя же много. А мне нужна именно эта…» — подписала видео руководитель столичного зоосада.

Подписчики Светланы Акуловой в комментариях в Telegram-канале обратили внимание, как Диндин спокойно отреагировала на игры Катюши.

«Диндин просто настоящая мама! Ребенок ей мешает питаться, но она все равно спокойно реагирует на происходящее. Выдержка у нее на высшем уровне, а наша Катюша как обычно — ей бы только поиграться»;

«Хорошую и умную маму сразу видно. Диндин даже не дернулась, когда Катюша стала ветку бамбука у нее пытаться забрать. Она просто молча сидела и жевала бамбук»;

«Катюша с самого утра уже на ногах? А как же поспать подольше и ничего не делать? Диндин, наверное, рассчитывала, что спокойно погрызет ветки одна, а тут откуда ни возьмись появилась наша любимая Катерина, которая сразу же играться начала с едой», — писали подписчики генерального директора Московского зоопарка.

Как Катюша игралась со снегом

Светлана Акулова рассказала, что 9 мая Катюша не смогла выйти в уличный вольер из-за большой разницы температур внутри большого вольера и уличного, но познакомить ее со снегом у киперов получилось.

На опубликованном почти семиминутном ролике Катюша игралась со снеговиком, которого сделали для нее сотрудники Московского зоопарка.

«Сегодняшняя погода не позволила Катюше выйти в уличный вольер (большая разница внешней и внутренней температур), но это не помешало познакомить ее со свежим снегом. И, похоже, ей понравилось», — объяснила Акулова.

Подписчики руководителя столичного зоосада восхитились Катюшей, которая не боялась играться с новой для нее игрушкой.

«Катюша открывает новый мир для себя! Она молодец и не боится снега — точно наша девчонка!»;

«Вот у нее головоломка. Вроде и не еда, а непонятно что вообще. Поскребла лапой, на зуб попробовала, даже села на него. Как же заботятся о Катюше и родителях киперы, удивляют и любят их! Низкий поклон»;

«Ой! Как интересно реагирует она на снежок, прелесть! Лапкой поковыряла, обнюхала и только потом решила сесть на него», — писали подписчики Акуловой.

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