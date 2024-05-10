Королевская семья Британии: последние новости, встреча Миддлтон и Гарри

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон согласилась встретиться с принцем Гарри при одном условии, пока другие родственники избегают его. Какие известны последние новости о королевской семье Великобритании на сегодня, 10 мая?

Как принц Гарри отреагировал на отказ Карла III встретиться с ним

Принц Гарри на днях прибыл в Лондон, чтобы выступить на мероприятии, приуроченном к 10-летию Игр непобежденных. При этом король Великобритании Карл III не захотел видеться с ним. Близкий друг королевской семьи Хьюго Викерс отметил, что отказ монарха связан с его нежеланием видеться с сыном.

«Если бы король захотел увидеть Гарри, он бы очень легко нашел время. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына», — пояснил Викерс.

Принц Гарри также подтвердил, что не виделся с отцом во время поездки в Британию. По его словам, монарх слишком занят для того, чтобы встретиться с ним.

«В ответ на многочисленные запросы и продолжающиеся предположения о том, встретится ли герцог со своим отцом во время пребывания в Великобритании на этой неделе, это, к сожалению, будет невозможно из-за полной программы Его Величества», — сообщил представитель принца Гарри.

В королевской семье также пренебрегли днем рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. Никто из ее членов не поздравил Арчи с пятилетием.

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Принц Гарри

При каком условии Миддлтон готова встретиться с принцем Гарри

Автор книги «Король» Кристофер Андерсен заявил, что принц Уильям выступил против встречи своей супруги Кейт Миддлтон с принцем Гарри, пишет Fox News.

«Между братьями и их женами было слишком много драмы, и у всех затяжная горечь. Таким образом, шансы даже на встречу Гарри с остальными членами королевской семьи, не говоря уже о каком-то примирении, совсем незначительные», — отметил он.

При этом принцесса Уэльская готова встретиться с Гарри при одном условии, сообщает The Mirror. Королевский эксперт Ингрид Сьюард утверждает, что Кейт Миддлтон согласится пообщаться с герцогом Сассекским, если этого потребует Карл III.

«Если король попросит, то она это сделает. Но Карл III, будучи чувствительной и понимающей душой, вряд ли будет просить о такой услуге у своей обожаемой невестки. Должно быть подходящее время, это явно не сейчас», — сказала Сьюард.

Почему принц Уильям избегает принца Гарри

Принц Уильям избегает встречи со своим младшим братом герцогом Сассекским, пишет The Mirror со ссылкой на королевского эксперта и биографа Тома Куинна. По его словам, наследник престола чувствует неловкость, после того как его брат раскрыл в мемуарах подробности личной жизни их семьи.

«Уильям ненавидит тот факт, что Гарри так часто копался в грязном белье королевской семьи на публике, но он не хочет, чтобы его считали человеком, который не прощает ошибок. Как будущий король он знает, что люди ожидают от него зрелости и великодушия», — сказал Куинн.

Королевский эксперт отметил, что отношения с братом сильно волнуют принца Уильяма, поскольку он хочет избежать общения с ним, но опасается, что разрыв всех связей будет плохо выглядеть в глазах общественности.

«Гарри — непослушный мальчик, который считает, что может говорить все, что хочет, и, хотя многие критикуют его за то, что он так открыто нарушил королевский кодекс молчания, многие все же сочувствуют ему, потому что явно чувствуют, что ему пришлось очень нелегко», — рассказал биограф.

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