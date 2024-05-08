Карл III не захотел встречаться с принцем Гарри

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карл III

Король Великобритании Карл III не захотел встречаться с принцем Гарри, сообщает «Москва 24» со ссылкой на британские СМИ. Близкий друг правящей династии Хьюго Викерс отметил, что отказ короля связан с его нежеланием видеться с сыном. По его словам, если бы Карл III хотел этой встречи, он бы нашел время.

Если бы король захотел увидеть Гарри, он бы очень легко нашел время. Вы не можете быть так заняты, чтобы не увидеть своего сына, — пояснил Викерс.

Источники из королевской семьи также подтвердили, что Гарри и Карл III не смогли встретиться. Они подчеркнули, что это связано с тем, что король был слишком занят и у него не нашлось времени, чтобы повидаться с сыном.

Принц Гарри прибыл в Лондон, чтобы выступить на мероприятии, приуроченном к 10-летию «Игр непобежденных». При этом его супруга Меган Маркл на торжественную церемонию не приехала. Как отметил биограф Том Куинн, Кейт Миддлтон и принц Уильям положительно отреагировали на отсутствие Маркл на мероприятии.

Ранее стало известно, что представители королевской семьи не поздравили с днем рождения сына принца Гарри и Меган Маркл. Они проигнорировали пятилетие Арчи, сына пары. Обычно представители королевской выкладывают фотографию родственника, у которого день рождения, на своих официальных страницах в соцсетях, но в этот раз они так не сделали.