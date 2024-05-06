Цыганские корни, сын в Афганистане, Петербург: как живет актер Юрий Цурило

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Цурило

Актер Юрий Цурило за годы карьеры снялся более чем в 130 фильмах. Он известен ролями в лентах «Гибель империи», «Казус Кукоцкого», «Диверсант». Чем сейчас занимается артист, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Юрий Цурило

Юрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в городке Вязники. Окончил Ярославское театральное училище по специальности «Артист драматического театра» и по распределению служил в театрах Великого Новгорода, Горького, Новосибирска и Норильска, а 1993 году был принят на службу в Александрийский театр в Санкт-Петербурге.

Юрий Цурило дебютировал в кино в роли цыгана в фильме «Королевская регата». Затем появился на экране спустя 18 лет в картине «Блистающий мир». Известность пришла к актеру после выхода фильма «Хрусталев, машину!», где он сыграл генерала Юрия Кленского. Следующие его роли были в лентах «В августе 44-го…», «Бандитский Петербург», «Диверсант», «Обитаемый остров», «Казус Кукоцкого», «Жуков».

Мировое признание актер получил в 2010 году после выхода драмы «Овсянки», которая была представлена на Венецианском кинофестивале и получила несколько премий. Позднее Юрий Цурило также снимался в фильмах «Вий», «Последний богатырь», «Девятаев», «Чернобыль» и других.

Что известно о личной жизни Юрия Цурило

Юрий Цурило более 50 лет состоит в браке. Со своей супругой Надеждой он познакомился в возрасте 18 лет. У них есть два сына. Младший наследник Всеволод Цурило пошел по стопам отца, служит в труппе Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, известен ролью Павла Арнаутова в сериале «Ментовские войны».

«Очень люблю свою семью. Жена у меня просто золотой человек. Она может помочь мне совершенно в любой ситуации, всегда советом поддержит. Дети у меня тоже прекраснейшие люди», — говорил Юрий Цурило.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актер Юрий Цурило во время съемок сцены фильма Юрия Быкова «Дурак»

Чем сейчас занимается Юрий Цурило

Юрий Цурило вместе с супругой долгое время ездил по России и обосновался в Санкт-Петербурге. По словам артиста, тяга к переменам ему досталась от отца, который был цыганом.

«У меня отец — цыган. Еще от него достались такая странная фамилия и взрывной характер. Про меня говорили: „Цыган по крови, русский по душе“. Мама у меня русская», — рассказывал артист.

В 77 лет актер продолжает сниматься в кино. В 2023 году с ним вышли сериалы «Лада Голд» и «Невидимая нить», а в 2024-м — фильм «Почему ты?». Также Юрий Цурило до конца года появится в главных ролях в картинах «Мужское слово» и «Реплика».

В августе прошлого года Юрий Цурило дал интервью Татьяне Устиновой. В программе «Мой герой» он рассказал о своем творческом пути и поделился данными о семье. Актер сообщил, что его старший сын Алексей был военным, но сейчас находится на пенсии.

«Он был военным человеком. Сейчас он на пенсии. Геройский человек, награды есть, орден Мужества. Он воевал. И не раз. Начал с Афганистана», — поделился артист.

Цурило также заявил, что его стали реже приглашать сниматься, поэтому он много времени проводит с семьей.

«Меня вообще никто не приглашает сниматься, так что у меня идеальных выходных много», — сказал он.

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