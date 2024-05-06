«Воссоединение Крыма и РФ — это ошибка»: куда пропал ведущий Михаил Осокин

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

Михаил Осокин

Журналист Михаил Осокин получил известность как телеведущий программы «Сегодня» на НТВ. Как складывалась его карьера и личная жизнь, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Михаил Осокин

Михаил Осокин родился 14 января 1952 года в Твери. Он окончил исторический факультет МГУ, служил в военно-воздушных силах СССР.

С 1978 по 1990 год работал во Всемирной службе Московского радио в редакции вещания на США и Великобританию. На телевидение устроился в 1990 году в информационный отдел ЦТ, затем — в РГТРК «Останкино». Был ведущим программы «Утро» и ночных выпусков новостей.

В 1993 году Михаил Осокин начал работать на канале НТВ. В паре с Татьяной Митковой он вел новостную программу «Сегодня». В 2001 году вместе с командой медиаменеджера Евгения Киселева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ушел с НТВ на ТНТ, позднее на ТВ-6, а затем на ТВС. Также работал на телеканале RTVi и вел авторскую программу на РЕН ТВ «Что случилось? с Михаилом Осокиным». Является четырехкратным лауреатом премии ТЭФИ.

Что известно о личной жизни Михаила Осокина

Михаил Осокин был дважды женат. От первого брака имеет дочь Анну Осокину, она окончила журфак МГУ, работала редактором в службе информации на Первом канале.

Во второй раз телеведущий женился на шеф-редакторе новостей своих программ Елене Савиной. У супруги Осокина есть дочь от первого брака. Совместных детей пара не планировала.

«Мне кажется, ребенка хорошо заводить по молодости, а потом уже слишком много дел возникает, что-то все время мешает», — говорил Осокин.

Супруги вместе уже около 30 лет. У них есть традиция — раз в два года ездить в Венецию.

Фото: Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press Михаил Осокин

Что известно о недвижимости Осокина в Прибалтике

Михаил Осокин в интервью «Радио Свобода» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) признался, что много времени проводит за пределами России, в частности он во втором браке купил квартиру в Юрмале.

«Лично у меня с Прибалтикой особые отношения. С Латвией, с Юрмалой меня связывают мои предки. Мои предки — балтийские немцы. У меня там прапрадедушка был статским советником. У меня многие исторические воспоминания связаны с Латвией. Мне всегда мечталось жить в тихом месте у моря. Как у Бродского. Когда выяснилось, что можно купить квартиру в Юрмале, мои воспоминания захлестнули меня. И у жены Лены были примерно такие же ощущения. Вот мы и купили квартиру там и стали туда наезжать», — рассказал он.

Что Осокин говорил о Крыме

Михаил Осокин длительное время не комментировал тему воссоединения Крыма с Россией. По словам телеведущего, он рассматривал вопрос с разных сторон и пришел к выводу, что «это было ошибкой».

«Я могу понять людей, которые считают, что присоединение Крыма является восстановлением исторической справедливости. Как историк я прекрасно помню, как Россия осваивала Крым. И это была российская территория. Непонятно, почему тогда отдали Украине. Но, с другой стороны, мне кажется, что присоединение Крыма создало массу проблем для России. Это было ошибкой. Да и вообще, я сторонник сохранения территориальной целостности государств», — сказал он.

Чем сейчас занимается Михаил Осокин

Михаил Осокин с 2015 года не появляется на телевидении. По данным СМИ, он живет в Москве и сотрудничает с разными изданиями. В разные годы он писал статьи для журналов «Сноб» и «Собеседник», а затем вел авторскую колонку в STORY.

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