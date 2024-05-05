Сын во Франции, жена-актриса, новые фильмы: как живет Сергей Барковский

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Барковский

Заслуженный артист России Сергей Барковский активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Барковский

Сергей Барковский родился 14 декабря 1963 года в Алма-Ате.

После школы поступил на философский факультет ЛГУ на отделение научного коммунизма. При университете действовал самодеятельный театр под руководством режиссера Игоря Борисова. Барковский в нем активно участвовал.

«Все это меня так „зажгло“ — я ощущал некий подъем, воодушевление. Мне нравилось не столько выходить на сцену, сколько существовать на ней. Чувствовать особую реальность, каждым нервом ощущать правду. И тогда я понял, что мне дано заниматься этим делом», — вспоминал он.

В 1986 году Барковский окончил философский факультет ЛГУ. В 1992 году также окончил мастерскую профессора М. В. Сулимова в ЛГИТМиКе с двумя дипломами — по специальностям «режиссура» и «актерское мастерство».

Артист снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург — 2. Адвокат», «Дурная привычка», «Большая прогулка», «Морские дьяволы», «Двойная фамилия», «Закон зайца», «Пером и шпагой», «Обитаемый остров», «Одержимый», «Достоевский», «Беглец», «Небесный суд», «Анечка», «Неравный брак», «Зимы не будет», «Белая белая ночь», «Битва за Севастополь», «Монах и бес», «Декорации убийства», «Шакал», «Притяжение», «Годунов», «Подкидыш», «Шпион № 1», «Родитель», «Шаляпин», «Я на перемотке!» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС Актеры Сергей Барковский и Ксения Каталымова на церемонии вручения Российской актерской премии им. Андрея Миронова «Фигаро»

Что известно о личной жизни Барковского

Супругу Сергея Барковского зовут Ника, она актриса театра. У пары есть сын Никодим. Он живет во Франции и работает врачом.

«Во-первых, хотелось назвать нетрадиционно. Во-вторых, возродить старинное забытое имя. В-третьих, у нас был среди родственников дедушка Никодим. К тому же, говорят, когда-то митрополит Ладожский и Петербургский Никодим спас Александро-Невскую лавру от большевиков. А еще имя это библейское. Да и просто оно к сыну прилепилось, хотя французы, слыша его, удивляются», — рассказывал артист.

Чем сейчас занимается Барковский

Сергей Барковский продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Касатка. Новый полет», «Оружие сердец», «Бег. Восемь снов», «История села Горюхина», «Кабала Святош / Мольер», «Три сестры», «Шутники», «На пути», «Тартюф», «Рюи Блаз», «Семья Сориано, или Итальянская комедия», «Жаворонок», «Загадочные вариации» и «Амазонки».

В 2023 году артист снялся в картинах «Огниво против Волшебной Скважины», «Хитровка. Знак четырех», «ГДР», «Арт и Факт» и «Кресло».

В 2024 году вышел сериал «Все ОК» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Столыпин» и «Павел. Первый и последний» с Барковским.

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