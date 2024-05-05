Первый канал, слова о Путине, смерть жены: куда пропал актер Лев Прыгунов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лев Прыгунов

Народный артист России Лев Прыгунов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и политической позиции?

Чем известен Прыгунов

Лев Прыгунов родился 23 апреля 1939 года в Алма-Ате.

После окончания школы он два года проучился на биологическом факультете Алма-Атинского педагогического института. Во время учебы сдружился со студентами-филологами и начал играть в спектаклях филологического факультета. Постепенно пришел к мысли стать актером.

В 1962 году Прыгунов окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

Артист снимался в картинах «Увольнение на берег», «Утренние поезда», «Дети Дон Кихота», «Поиск», «Стажер», «Безотцовщина», «Трактир на Пятницкой», «Выстрел в спину», «Колье Шарлотты», «Оставить след», «Завтра начинается сегодня», «Битва за Москву», «Родные берега», «Адское пекло», «Клетка», «Оперативный псевдоним», «Слепой», «Брежнев», «И все-таки я люблю…», «Громовы. Дом надежды», «Девичник», «Третья мировая», «Годунов», «С неба и в бой» и других.

Всего в его фильмографии более 120 работ.

Что известно о личной жизни Прыгунова

Первой женой Льва Прыгунова была Элеонора Уманец. В браке родился сын Роман, который стал режиссером. Уманец трагически погибла в автокатастрофе.

«Я был в Алма-Ате, а жена — в Риге. Утром я почувствовал, что случилась какая-то трагедия. Проснулся. Полчаса посидел. Потом пошли с другом в горы. Говорили о высоте и смерти. Когда спустились с гор, пошел в гости к двоюродному брату. Там у меня случился озноб на ровном месте. Вернулся в свой номер отеля, и тут мне позвонили. Там пьяный мужик за рулем угробил двух человек, а еще одного оставил калекой. Причем сам он не пострадал», — рассказывал актер в передаче «Судьба человека».

Наследник Прыгунова воспитывался в школе-интернате вместе с детьми других работников кино и театра.

«Это был очень хороший интернат, там учились дети многих кинематографистов. Сын на меня никогда не обижался», — отмечал артист.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Лев Прыгунов с супругой Ольгой

Второй женой актера стала женщина по имени Ольга, которая младше его на 16 лет.

«Оля всегда очень уважительно относилась к памяти Элеоноры. С Ромой тоже сразу нашла общий язык», — делился Прыгунов.

Что Прыгунов говорил о России и Путине

В 2021 году в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Лев Прыгунов заявлял, что «нужно бояться Первого канала».

«Бояться надо Первого канала. Какой авторитет России сейчас в мире? Это статьи, за которые заплачены деньги», — комментировал он.

Также в 2020 году актер говорил, что боится ухода президента России Владимира Путина только в том случае, «если на его место придут Игорь Сечин или Валентина Матвиенко».

Чем сейчас занимается Прыгунов

Лев Прыгунов продолжает творческую деятельность.

В 2022 году артист снялся в сериалах «Начальник разведки» и «Актер». В 2023 году вышла картина «Бизон: Дело манекенщицы» с его участием.

Помимо актерской деятельности Прыгунов занимается живописью, он начал рисовать еще в 1972 году.

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