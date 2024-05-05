Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой, отметив, что торжества, связанные с этим днем, имеют богатые духовные традиции. Он также указал на созидательную и плодотворную работу Русской православной церкви и других христианских конфессий. Президент добавил, что светлый праздник объединяет миллионы людей, вдохновляя их на добрые дела и устремления, передает Кремль.
Пасхальные торжества в нашей стране имеют богатые духовные традиции, которые объединяют миллионы людей, передаются из поколения в поколение, вдохновляют на добрые дела и устремления. Важно отметить созидательную, плодотворную работу Русской православной церкви, других христианских конфессий, направленную на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного, духовного наследия, — отметил глава государства.
«Духовные пастыри» всегда находятся вместе с народом, добавил Путин. Это осталось неизменным в условиях серьезных вызовов, когда христианские организации оказывают бескорыстную помощь всем нуждающимся, указал президент.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве. На религиозное празднование также приехал мэр столицы Сергей Собянин.