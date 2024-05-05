Путин приехал на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя в Москве, пишет ТАСС. На религиозное празднование также приехал мэр столицы Сергей Собянин.

В кафедральном соборе России на Волхонке патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Российский лидер ежегодно посещает главный православный праздник.

Ранее делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в ходе церемонии накануне праздника Воскресения Христова. Святыня появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он возведен на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

До этого сообщалось, что в Афинах полностью оправдали греческого журналиста Димитриса Аликакоса, который, по его утверждению, раскрыл тайну происхождения Благодатного огня и в течение пяти лет принимал участие в судебных заседаниях. В 2019 году он опубликовал книгу, оспаривающую это чудо. Также журналист опубликовал 25-минутное видео на YouTube, где архиепископ Исидор — хранитель и настоятель храма Гроба Господня в Иерусалиме, который ежегодно участвует в этой церемонии, признается, что это он зажигает Благодатный огонь.