Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь

Фото: ABIR SULTAN/EPA/TASS

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме

Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь иерусалимском храме Гроба Господня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФАП. Миссия направляется в аэропорт Бен-Гурион, чтобы доставить пламя в Россию.

Делегация получила огонь и направляется в аэропорт, — заявили в пресс-службе.

Церемония схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2024 году православные христиане встречают Пасху 5 мая. Огонь появляется в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он возведен на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.

До этого появились кадры схождения Благодатного огня. Трансляцию церемонии вели федеральные российские каналы. Первые мгновения святыня не обжигает кожу, на кадрах видно, как люди «умываются» огнем.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с предстоящим праздником Воскресения Христова. По словам предстоятеля РПЦ, Воскресение Христово является краеугольным камнем православной веры, так как воскрешение Спасителя превращает «смерть в бессмертие». Он отметил, что осознание Божией любви «дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства».