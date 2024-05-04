Патриарх Кирилл поздравил россиян с праздником Воскресения Христова

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с предстоящим праздником Воскресения Христова, следует из его пасхального послания к духовенству и мирянам Русской церкви. По словам патриарха, осознание Божией любви «дает силы преодолевать самые тяжелые душевные состояния и трудные обстоятельства».

Христос Воскресе! В этих двух жизнеутверждающих словах содержится столько силы, что от них лица людей сияют духовной радостью и буквально преображается окружающая нас действительность, — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой патриарха.

Он отметил, что «Спаситель обновляет человеческую природу, избавляет нас от власти греха и смерти, отверзает людям врата Небесного Царства и указывает нам путь к единству с Творцом». Патриарх подчеркнул, что Воскресение Христово является краеугольным камнем православной веры, так как воскрешение Спасителя превращает «смерть в бессмертие».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения представил результаты опроса, согласно которому 32% россиян не знают, что именно праздную на Пасху. При этом 5% граждан перепутали праздник с Рождеством, а 42% опрошенных сказали, что в этот день отмечается воскрешение Иисуса Христа.