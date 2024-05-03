Каждый третий россиянин не знает, что празднуют на Пасху ВЦИОМ: 32% россиян не знают, что празднуют на Пасху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

32% россиян затруднились ответить на вопрос о том, что именно празднуют на Пасху, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом 5% граждан перепутали праздник с Рождеством, а 42% опрошенных сказали, что в этот день отмечается воскрешение Иисуса Христа.

По данным ВЦИОМ, Пасха — третий по важности праздник для россиян после Дня Победы, который указал 61% респондентов, и Нового года (58%). Кроме того, 12% опрошенных указали, что Пасха — это священный обряд, для 67% — культурно-историческая традиция, 24% назвали Пасху семейным праздником, 13% — формальным.

Также сообщается, что в этом году Пасху в России планируют отмечать 85% граждан. Основные традиции празднования включают приготовление пасхальных блюд, как указали 55% граждан. Посетить или пригласить гостей хотят 36% россиян. Освятить угощения в церкви намерены 20% опрошенных, совершить поездки на кладбище — 18%. Также 8% планируют дарить подарки и посещать богослужение. В то же время 15% граждан не планируют праздновать Пасху в этом году, причем среди молодежи этот показатель выше.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что на майских праздниках не следует есть много мяса, чтобы сохранить здоровье. По ее словам, в выходные нужно не только отдохнуть, но и постараться не нанести вред своему организму.