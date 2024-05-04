Появились кадры схождения Благодатного огня в Иерусалиме

Фото: t.me/RussiaInIsrael*

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, трансляцию вели федеральные российские каналы. Первые мгновения святыня не обжигает кожу, на кадрах видно, как люди «умываются» огнем. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне праздника Воскресения Христова. Пасху православные христиане в 2024 году отмечают 5 мая.

В Москву частицу огня доставят в ночь на 5 мая — к пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя. Ее привезет делегация Фонда Андрея Первозванного, которая находится в данное время в храме Гроба Господня. В столичном аэропорту Внуково святыню примут представители различных епархий Русской православной церкви, которые доставят ее более чем в 40 городов России.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с предстоящим праздником Воскресения Христова. По словам предстоятеля РПЦ, Воскресение Христово является краеугольным камнем православной веры, так как воскрешение Спасителя превращает «смерть в бессмертие».

Именно поэтому православные христиане не должны посещать кладбища в этот день. Это не является пасхальной традицией, пояснил ранее замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он объяснил, что данная практика сложилась в «атеистическое советское время, когда верующие не могли отметить праздник в храме». Для поминовения усопших в цикле пасхальных богослужений предусмотрена отдельная дата — Радоница. В этом году она приходится на 14 мая.