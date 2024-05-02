В РПЦ развеяли один из самых устоявшихся мифов о Пасхе Кипшидзе: посещение кладбищ не имеет никакого отношения к пасхальным традициям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посещение кладбищ на Пасху не является пасхальной традицией, заявил NEWS.ru замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он объяснил, что данная практика сложилась в «атеистическое советское время, когда верующие не могли отметить праздник в храме».

Данная традиция не имеет ничего общего с православием. Она возникла в атеистическое советское время, когда большинство людей не могли встретить Пасху в храме, сейчас такой проблемы нет. Православная традиция предполагает поминовение усопших в специальный день — на Радоницу, в этом году она 14 мая. В день Пасхи православные верующие посещают пасхальные богослужения, а не кладбища, — сказал Кипшидзе.

Приготовление пасхального кулича в этом году выйдет дороже, чем в прошлом. Цена на все компоненты подскочит на 2–6%, общая стоимость продуктов составит 1100 рублей, а стоимость готового кулича будет чуть более 300 рублей, что на 10% больше, чем год назад.

Ранее также стало известно, что за последние три года набор пасхальных продуктов, куда входят куличи, творожная пасха и яйца, в России подорожал на 35%. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец посоветовал ради экономии на угощениях закупать продукты оптом.