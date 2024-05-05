Переехавший в США солист Little Big станет отцом во второй раз Переехавшие в США участники Little Big Прусикин и Таюрская ждут ребенка

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Софья Таюрская и Илья Прусикин

Солист группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил, что станет отцом во второй раз. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) он разместил фотографию с возлюбленной Софьей Таюрской, также являющейся участницей коллектива, у которой заметен округлившийся живот.

На фото 33-летняя Таюрская позирует в розовой пижаме с ярким принтом, Прусикин предстал в традиционном наряде американского фермера: джинсовом комбинезоне, рубашке нараспашку и бейсболке. Кадр сделан на фоне золотистого трейлера.

Известно, что у Прусикина есть сын Добрыня от первого брака с певицей Ириной Смелой, известной под псевдонимом Tatarka. В 2020 году пара объявила о разводе.

27 января 2023 года Минюст РФ включил Прусикина в список иноагентов. В релизе Минюста отмечалось, что певец получал поддержку от иностранных источников, выступал в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию на Украине, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти.

Группа Little Big покинула Россию летом 2022 года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в Лос-Анджелес, где сейчас живут и работают. Таюрская жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Артисты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».