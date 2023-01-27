Минюст признал иноагентом Илью Прусикина из группы Little Big

Минюст внес солиста группы Little Big Илью Прусникина в реестр иностранных агентов. Ведомство традиционно обновило список вечером в пятницу.

Также в списке оказались феминистка Дарья Серенко, журналист и ЛГБТ-активист Фидель Агумава, верховный лама Калмыкии Эрдни Омбадыков, правозащитник Рафис Кашапов. Все перечисленные ранее высказывались против проведения спецоперации на территории Украины.

Из числа организаций в реестр добавлены общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» и Фонд развития цифровых прав.

Ранее власти Москвы расторгли договор аренды с Сахаровским центром (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на все помещения. Решение было принято столичным департаментом городского имущества на основании закона об иноагентах, согласно которому Сахаровский центр не имеет права получать безвозмездную помощь от государства.