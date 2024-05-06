Сирия, развод, конфликт с Соседовым: куда пропал певец Алексей Гоман

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Победитель телевизионного проекта «Народный артист» Алексей Гоман выступает на концерте «Даурия — колыбель цивилизаций»

Певец Алексей Гоман получил известность благодаря победе в проекте «Народный артист». Как он живет сейчас, чем занимается, почему поссорился с Сергеем Соседовым?

Чем известен Гоман

Алексей Гоман родился 12 сентября 1983 года в Мурманске.

С ранних лет он увлекался музыкой. В подростковом возрасте занимался в местном Дворце культуры. Выступал в музыкальном трио, которое получало призовые места на различных конкурсах.

Окончив девять классов, Гоман поступил в училище на специальность «слесарь-электрик по ремонту электрооборудования городского транспорта». После этого поступил в Мурманский государственный педагогический университет по направлению «социально-культурная деятельность».

Будучи студентом, Гоман был приглашен к участию в постановке NotreDame de Paris. Вскоре куратор институтской группы предложил ему поменять Мурманск на факультет культурологии Санкт-Петербургского университета культуры и искусств. Там Гоман окончил учебу на режиссерском факультете.

Известность он получил в 2003 году после участия в проекте «Народный артист». В ходе конкурса Гоман вышел в финал вместе с Александром Панайотовым и Алексеем Чумаковым. Зрители проголосовали за композицию музыканта «Русский парень», которая и принесла ему победу.

В 2006 году Гоман выступил на песенном фестивале «Славянский базар», где занял третье место. В том же году он вместе с чемпионкой мира по латиноамериканским танцам Людмилой Чегринец занял третье место в шоу «Танцы со звездами».

Помимо музыкальной деятельности, Гоман окончил театральную школу Германа Сидакова.

Артист выступал перед российскими военными в Сирии, за что от Минобороны РФ получил медаль «Участнику военной операции в Сирии». В 2018 году Гоман также стал участником концерта, который проходил в Центральном академическом Театре Российской Армии.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Певец Алексей Гоман выступает на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади

Что известно о личной жизни Гомана

Алексей Гоман был женат на певице Марии Зайцевой. Пара познакомилась во время участия в проекте «Народный артист». В браке родилась дочь Александрина, но спустя год после ее рождения супруги развелись.

«Мы восемь лет прожили вместе и только потом поженились. Если так же будем разводиться, то это тоже растянется лет на восемь. Мы просто поговорили, поняли, что любовь между нами закончена, остались уважение, любовь человеческая», — объяснял Гоман.

Сейчас артист живет один.

«Сейчас я живу один и не планирую ничего. Мне хватило 11 лет брака. После Маши я попробовал еще пару раз связать свою жизнь с какими-то девушками. Но понял про себя, что я мужчина, неспособный жить с кем-то. Мне лишний человек мешает в квартире. Я стал волком-одиночкой. И получаю от этого такое удовольствие, что даже не думаю о новом браке», — признавался он.

Почему Гоман поругался с Соседовым

Алексей Гоман поругался с музыкальным критиком и телеведущим Сергеем Соседовым в эфире шоу «Суперстар».

Гоман хотел напомнить о себе с помощью участия в проекте, однако Соседов сначала раскритиковал его выступление, а затем настолько занизил оценки, что исполнитель был вынужден покинуть передачу по итогам голосования.

В эфире новогоднего выпуска Гоман выступил вместе с певицей Ольгой Зарубиной. Соседов вновь раскритиковал его, заявив об отсутствии таланта.

«Сергей, на вас нельзя обижаться. У меня к вам всегда было особенное отношение, и я всегда себя ругал за это. Но в этом шоу я избавился от всякой толерантности и терпения по отношению к вам. Сергей, вы для меня — не авторитет. Мне неинтересно, что вы говорите», — ответил Гоман.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Соседов

Чем сейчас занимается Гоман

Алексей Гоман продолжает творческую деятельность. Его ближайшие концерты состоятся в Москве (18 июня, 21 сентября), Краснодаре (21 октября) и Ростове-на-Дону (22 октября).

«Все считают меня человеком, который куда-то пропал, раз не появляюсь на телевидении. Но в том-то и дело, что работы хватает. Я пою живьем, настроение людям поднимаю. Поэтому благодаря сарафанному радио продолжаю много работать. Вот если бы ты мне позвонил в пандемию коронавируса, я бы тебе отвечал с другим настроением. Тогда было, конечно, очень жестко. Все отменилось, это был самый тяжелый период. Пришлось влезать в долги. Но сейчас уже все вернул», — рассказывал музыкант aif.ru.

Помимо этого, артист активно снимается в кино. В 2022 году вышли мини-сериалы «Анна и тайна прошлого», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов» с его участием. В 2023 году Гоман сыграл в драме «Дыхание».

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