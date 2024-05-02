«Он себя изжил»: Соседов разнес грядущее Евровидение 2024 Музкритик Соседов: Евровидение не имеет никакого веса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

России не нужно участвовать в Евровидении в 2024 году, так как музыкальный конкурс изжил себя и не имеет реального значения, рассказал NEWS.ru музыкальный критик, ведущий Сергей Соседов. По его мнению, зрители также потеряли интерес к международному конкурсу и его участникам.

Евровидение для нас закрыто, оно нам не нужно. Тема давно закрыта, это не интересно. Конкурс нам не нужен, потому что он не имеет никакого значения, он себя изжил, нужно закрывать это все. Хорошо, что мы наконец-то не участвуем в Евровидении, которое надоело, как не знаю что. В 70-е и 80-е годы об этом конкурсе даже не говорил никто, он не имел никакого веса. Советский Союз даже не считал это за конкурс, даже в прессе не было упоминаний. Евровидение себя изжило, — рассказал Соседов.

Ранее спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение» может быть проведен в конце 2024 года. По его словам, подготовка мероприятия уже идет, для начала число стран-участниц будет равно семи.

До этого Швыдкой рассказал, что идея нового музыкального конкурса, который может стать аналогом Евровидения, вызвала большой интерес многих стран. Он уточнил, что проведение конкурса поддерживают партнеры России по БРИКС, ШОС и СНГ.