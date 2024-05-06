Филипп Киркоров: последние новости 6 мая, странное фото, поражение Лорак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров лишил Ани Лорак победы в шоу «Маска». Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, чем он смутил поклонников?

Как Киркоров удивил Лорак

Вчера, 5 мая, состоялся финал пятого сезона шоу «Маска». Победу одержал Енот, в костюме которого скрывалась солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева. Второе место получил Кот. Под маской пряталась певица Каролина Куек (Ани Лорак).

Членами жюри программы «Маска» были Филипп Киркоров, Валерия, Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Дима Билан и Сергей Лазарев. При определении победителя за то, чтобы второе место досталось Коту, проголосовали Валерия, Тодоренко и Билан, а Родригез и Лазарев назвали Енота. Киркоров мог уравнять шансы участников суперфинала, однако не стал этого делать, лишив Лорак победы.

Он пояснил, что узнал певицу, скрывающуюся под маской Кота.

«Ставить сейчас в неловкое положение продюсеров, участников и зрителей я не хочу. То, что сегодня и все эти выпуски демонстрировал Енот, — это было гениально. Он шутил с нами, заигрывал, покорил мое сердце. Но сегодня Кот... До этого выпуска я даже не догадывался, что там может быть она... С первого выпуска Кот получил иммунитет. Он так нравится моим детям. Я понимал, что это мило. Но то, что Кот сотворил сегодня, — это было невероятно. И было понятно, что там она. Ани Лорак. Я думаю, меня простит любимая подруга. Я отдаю свой голос Еноту», — высказался поп-король.

Лорак, сняв маску, заявила: «Я не ожидала от Филиппа…» Киркоров не дал ей договорить, закончив фразу за нее.

«Ты не ожидала от Филиппа, что он отдаст тебе серебро, а не первое место? Зато никто не обвинит меня в коррупции!» — отметил музыкант.

Фото: НТВ Ани Лорак

Как Киркоров смутил поклонников

Филипп Киркоров опубликовал в соцсетях фотографию с совладельцем компании «Ритуал-сервис» Олегом Шеляговым и его супругой Викторией. Снимок был сделан во время празднования дня рождения поп-короля.

Пользователей Сети смутил выпуклый предмет, очертания которого видны сквозь серебристые штаны певца. Часть поклонников назвала снимок неприличным, а другие предположили, что Киркоров положил в карман телефон.

Фанаты также начали шутить и предлагать свои версии того, что могло оказаться в штанах у музыканта. Среди озвученных вариантов — огурец, таблетки от давления и микрофон.

Что Успенская просила у Киркорова

Филипп Киркоров в эфире шоу «Сплетни-шейкер» назвал певицу Любовь Успенскую «попрошайкой». Он рассказал, что на протяжении своей карьеры дарил коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — пояснил артист.

Напомним, что в марте адвокат Александр Добровинский сообщил, что в Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс Киркорова против Успенской. Поп-король потребовал от Успенской моральную компенсацию в размере 10 млн рублей и выплату судебных расходов после того, как она в интервью журналисту Алене Жигаловой назвала его «женоненавистником».

Позже Добровинский рассказал, что Успенская не пришла в суд. В связи с этим была назначена повторная беседа.

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