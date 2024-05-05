Киркоров смутил поклонников фото с выпуклостью в штанах

Народный артист России Филипп Киркоров опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию с совладельцем компании «Ритуал-сервис» Олегом Шеляговым и его супругой Викторией. Подписчиков певца смутил выпуклый предмет, очертания которого видно сквозь серебристые штаны исполнителя. Часть поклонников назвала фотографию неприличной, другие же предположили, что артист просто положил в карман телефон.

Поклонники также начали шутить и предлагать свои версии того, что могло оказаться в штанах у Киркорова. Среди озвученных вариантов — огурец, таблетки от давления и микрофон. Известно, что фотография сделана с праздника по случаю 57-летят певца.

Ранее Киркоров назвал певицу Любовь Успенскую попрошайкой, которая «выклянчивала шмотки». Артист рассказал, что на протяжении своей карьеры он дарил своим коллегам-женщинам различные дорогие подарки, в том числе и Успенской. По его словам, в один момент исполнительница посчитала такие подарки за должное и стала «попрошайничать».

Также певец признался, что мог бы передать свою корону лишь двум отечественным исполнителям — Сергею Лазареву и Диме Билану. При этом второго претендента он назвал неординарным и сложным.